«Страна будет стёрта с лица Земли»: ученые расшифровали пророчество Ванги об исходе военного конфликта

По бескрайним просторам Всемирной паутины бродят пророчества Ванги, якобы соответствующие текущим геополитическим событиям в мире. Одно из них сулит полное исчезновение одной из стран-участниц действующего противостояния. Портал «Сиб.фм» публикует подробности пророчества болгарской ясновидящей о завершении международного конфликта-2023.

Начнём с несбывшихся прогнозов Вангелии Пандевы Гуштеровой, урождённой Сурчевой (по другим данным Димитрова). Как-то, задолго до её смерти, она уверяла, что ожидается военный конфликт в Сирии, а после него начнется Третья мировая война, в ходе которой Европа будет полностью стерта с лица земли. Также, по словам слепой ясновидящей, прекратят свое существование Соединённые Штаты Америки.

Впрочем, сама баба Ванга может оказаться ни при чём — конкретных дат она никогда не называла. Расшифровкой её наследия вот уже много лет занимаются толкователи, которые на основе собственных умозаключений проводят аналогию её слов с определёнными историческими событиями.

Они уверяют, что о конфликте на просторах донбасских степей Вангелия также предупреждала заранее и якобы изрекла: «Масштабное противостояние между Киевом и Москвой начнется в день пяти двоек». Если имелась ввиду спецоперация на Украине, то она действительно началась 22 февраля 2022 года (дата содержит пять двоек).

По её дальнейшим словам, противостояние завершится, «два лидера пожмут друг другу руки, а восьмой подпишет мир». Относительно этого загадочного «восьмого» толкователи спорят до сих пор. Один полагают, что женщина имела ввиду нового президента Украины, который сменит на посту Зеленского (действующий и седьмой по счёту президент Незалежной). Другие считают, что восьмой — это президентский срок в России и конфликт завершится после начала восьмого президентского срока после очередных выборов в 2024 году.

Для Украины, как государства, Ванга предвидела печальную историю: «Придет зеленый господарь молодой и веселый, все будут ему в ладошки хлопать, но он такой бестолковый, что доведет страну до ручки. Не будет этой страны. Она будет стёрта с лица Земли, как и вся Европа», процитировал слепую провидицу её личный прижизненный переводчик Стоян Петров.