Суперлуние 1 августа 2023: астрологи предупредили о катастрофе для трех знаков Зодиака

Ночное светило приготовило человечеству очередные масштабные перемены в период грядущего в августе полнолуния. Портал «Сиб.фм» публикует список анти-счастливчиков Зодиакального круга, которым придётся принимать особо тяжелые и судьбоносные решения под светом полной луны.

С астрономической точки зрения, полнолуние – это удивительное и зрелищное событие космического масштаба. Первого августа текущего года оно будет усилено максимальным приближением к нашей планете, потому и снискало название «суперлуние» (диск естественного спутника Земли визуально будет максимально большим).

С астрологической позиции, такое явление всегда – время перемен, когда происходят серьезные происшествия, потому эксперты рекомендуют отложить важные дела на другую дату и приготовиться к эмоциональным качелям (не ввязываться в конфликты, сдерживать эмоции, отвлекаться на релаксирующие занятия).

Изучив массу гороскопов на 1 августа, мы выделили три знака Зодиака, которым придётся особо сложно в период августовского суперлуния.

ОВЕН

Для представителей этого Созвездия 1 августа 2023 года станет самым неблагоприятным днём месяца, когда все попытки повысить свой доход провалятся с треском. Масла в огонь суперлуния добавят проблемы в личных отношениях, которые долго замалчивались, а сейчас всплывут наружу и взорвутся, подобно бомбе. Однако сгладить неизбежные разборки вполне реально, если попытаться сконцентрироваться на позитивных мыслях и не заострять внимание на обидах. Тем более, что день пройдёт стремительно, а остальные дни финального месяца текущего лета обещают быть вполне спокойными для Овнов.

РАК

Астрологи советуют не расслабляться первого августа 2023 года всем рождённым под этим знаком Зодиакального круга – ворох проблем с близкими им обеспечен полной Луной. Лучшее решение в такой ситуации – не терять самообладание. В противном случае катастрофы в отношениях не избежать, а решение, принятое на эмоциях, будет иметь далеко идущие не приятные последствия.

ДЕВА

Грядущее суперлуние 1 августа 2023 года ничего дорого Девам, увы, не сулит (хорошо, что оно длится всего сутки). Разногласия во всех сферах жизни буквально захлестнут представителей это Созвездия. На минутку им покажется, что окружающие пытаются разорвать их на части. Единственно правильное решение в этот день — постараться давать максимально объективную оценку сложившейся ситуации и пока не принимать резких решений. Если Девы окажутся припёртыми к стенке, то лучше не избегать конфликта, но делать выбор в свою пользу.