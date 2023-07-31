Цена «квадрата» в новостройках Новосибирска выросла на 4% за семь месяцев

Эксперт рассказал об изменениях на рынке недвижимости Новосибирска.

По результатам мониторинга «Абрис Т.М.С.», средневзвешенная цена предложения квадратного метра в новостройках Новосибирска в конце июля 2023 года составила 118,1 тысяч рублей. Это на 4,1 тысячи или на 3,59% выше, чем в начале года, говорит независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Цена лота за то же время практически не изменилась из-за снижения средней площади квартир. Площадь, в свою очередь, уменьшилась из-за увеличения доли апартаментов в общем объеме продаж города, уточнил он. Рост в пределах реальной инфляции продолжается за счет вымывания самых доступных вариантов.

«Средняя цена сильно зависит от расположения строек внутри района, наибольший рост пришелся на Октябрьский район, где строительство сместилось в сторону нового делового центра Новосибирска у метро Октябрьская. Например, цены в проекте «Чикаго» на 45% выше средней по району. В Калининском районе наоборот появление ЖК «Поколения» в Пашино сыграло на понижение средней стоимости квартиры», — сообщил эксперт.

По мере достройки проблемных объектов уменьшается число вариантов с бросовыми, по меркам Новосибирска, ценами, что тоже повышает средний чек на новостройки в городе. В большинстве проектов цены стоят, есть несколько быстроразвивающихся локаций с развитой инфраструктурой, где просматривается инвестиционная привлекательность. Большая часть новостроек приобретается для себя или сдачи в аренду, заключил Николаев.

Напомним, в Новосибирской области не успевают ввести все проблемные объекты.