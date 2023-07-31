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Авто общество проиcшествия

Туристы из Новосибирской области попали в ДТП на Алтае

Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

Автобус с 20 туристами попал аварию в Республике Алтай 31 июля.

Микроавтобус с 20 туристами попал в ДТП в Республике Алтай в понедельник, 31 июля. Среди пассажиров были жители Новосибирской области. Об этом сообщает "АиФ Томск".

ДТП произошло рядом с селом Усть-Сема Чемальского района.

Как сообщили изданию в пресс-службе полиции, туристический микроавтобус совершил столкновение с ассенизаторским грузовиком Hino Ranger.

"В результате аварии погибла женщина-пассажир микроавтобуса. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 7 человек, находившихся в автомобиле Mercedes-Benz", — уточняет издание.

По данным МВД, среди пассажиров были туристы из разных регионов России, в том числе из Новосибирской области.

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Маргарита Мастеркова

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