Утром 31 июля Новосибирск накрыл густой туман

В Новосибирске 31 июля заметили плотный туман.

Утром 31 июля сразу в нескольких районах Новосибирска жители заметили плотный туман, который ограничивает видимость до 200-300 метров.

Как сообщают читатели Сиб.фм, в пригородах Новосибирска можно заметить, что туман находится значительно выше уровня земли и стелется на уровне верхушек деревьев и пятого этажа домов.

По прогнозам Западно-сибирского Гидрометцентра, 31 июля в первой половине дня в Новосибирске не ожидается осадков. Дожди могут пойти после обеда, с грозами. Температура в городе составит +24..+26 градусов.