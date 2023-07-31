В Госдуме предложили новый способ борьбы с безотцовщиной

В Госдуме планируют активнее вовлекать мужчин в воспитание детей.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что институт отцовства в стране нуждается в модернизации или трансформации, сообщает RT.

Чернышов подчеркнул, что стереотип, согласно которому воспитанием детей основательно занимается мать, а отец является помощником, следует кардинально изменить.

Парламентарий предлагает внедрить «Отцовскую карту», которая будет предоставлять целевые средства для оплаты совместных мероприятий с ребенком.

Напомним, в Госдуме предложили ввести новые выплаты к 1 сентября.