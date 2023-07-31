«В Каргате, если что-то зарождается, то оно или сразу умирает, или приживается навсегда». В Новосибирской области прошли «Гонки героев на Сибирском тракте»

29 июля в городе Каргате Новосибирской области прошли очередные «Гонки героев на Сибирском тракте». В этом году масштаб мероприятия по сравнению с прошлым годом увеличился со 100 человек до 128. Команды из разных районов области и даже Москвы соревновались на территории парка народных традиций «Хуторок».

Каждый год организаторы увеличивают протяжённость трассы, придумывают новые препятствия, делают всё, чтобы участники проверили себя на прочность и показали свой командный дух. Маршрут в 5 километров пройти было непросто. Организаторы постарались, чтобы участники показали свои спортивные качества, такие как сила, ловкость, ориентация на местности и другие.

Стартовали команды традиционно с канатной дороги между деревьями, чьё прохождение даётся весьма не просто. Далее участники преодолевают военизированную полосу препятствий, а после – пересекают глубокий котлован с водой и выходят на забег на дальнюю дистанцию.

После пробежки герои проходят препятствие с покрышками, перелезают через стену, проходят через «гражданскую» полосу препятствий со снопами сена и наконец проползают по-пластунски по снегу. Чтобы пройти все эти трудности, требуется слаженная командная работа, ведь время прохождения командой трассы считается по последнему участнику и если один из членов команды сходит с маршрута, то команде начисляют штрафные 10 минут. Грохот автоматных очередей, дымовая завеса и взрывы петард учебных гранат создаёт неповторимый антураж Гонок.

Почётными гостями Гонок стали депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатoв, глава Каргатского района Валерий Флек, министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области Сергей Гайдук и Ярослав Фролов, председатель общественной организации «Каргатское землячество» Евгений Чаботаев, глава Коченёвского района Евгений Антипов, который приехал поддержать команду земляков.

Депутат Государственной Думы Виктор Игнатoв рассказал корреспонденту Сиб.фм о том, как развиваются «Гонки Героев», а также о том, кто принимает в них участие:

«Каждый год команд участвует всё больше и больше. Сейчас уже третий раз, когда мы проводим это мероприятие. Вначале мы сделали экспериментальную полосу препятствий. Потом родилась идея сделать полноценную гонку. Каждый год организаторы придумывают все новые и новые препятствия. Если в Каргате какая-то вещь прижилась, то это навсегда. Постепенно эта гонка становится общеобластным, ожидаемым мероприятием, люди заранее начинают готовиться, просятся сюда на «Хуторок», чтобы потренироваться. Мы даже вынуждены ограничивать количество желающих, потому что иначе придется не один день бегать».

Также, он отметил, какой эффект для общества дает данное мероприятие:

«Это мероприятие имеет очень большой и воспитательный, и патриотический смысл, это и пропаганда здорового образа жизни, и консолидация общества, и развитие военно-прикладных видов спорта. Все это сейчас крайне важно и необходимо. Поэтому, это очень важное мероприятие и в дальнейшем будет ежегодно проводиться и при моем непосредственном участии, и Каргатского землячества, как основного двигателя этого мероприятия. Ну и, конечно, большую роль здесь играет администрация района, которая оказывает всевозможное содействие. Но основная нагрузка по организации этого мероприятия ложится на Каргатское землячество, оно в принципе, является инициатором большинства мероприятий, которые ежегодно проводятся».

Глава Каргатского района Валерий Флек также прокомментировал, как организовывались соревнования и какие человеческие черты важны при прохождении маршрута:

«Три года назад появилась идея организации этого мероприятия. Мы ее обсудили и приняли решение провести “Гонки героев”. Видим, что это мероприятие прижилось. Хочется отметить, что большинство из команд здесь не ради призов учувствуют, не ради побед, а ради того, чтобы испытать себя. Здесь требуется не только концентрация моральных, но и физических сил, и участвуют не только мужчины, но и женщины, в том числе и женские команды присутствуют на мероприятии, поэтому оно востребовано, и я думаю, будет иметь продолжение и в дальнейшем».

Ещё Валерий Александрович добавил, кто принимает участие в организации процесса:

«Принимают участие и общественные организации, например, Каргатское землячество, Совет женщин, Волонтерский корпус, это и организация судейства, и разные организационные моменты. Очень большое участие принимает в этом мероприятии и культура. Начиная от озвучки территории и заканчивая всеми сценариями мероприятия. Также участие в этом мероприятии принимают депутаты Законодательного Собрания Гайдук Сергей Александрович и Фролов Ярослав Александрович, правительство Новосибирской области при непосредственном патронаже губернатора. Он чётко отслеживает как проходит это мероприятие. То есть в принципе оно востребовано».

В этом году в соревнованиях принимали участие 32 команды из 35 заявленных. В составе каждой команды было по 4 человека, где наравне с мужчинами были и девушки. Присутствовали команды, состоящие из семейных пар. Также, отметим, что на эти соревнования прибыла команда из Москвы (“Клан Шерстобои”).

Участники соревнований рассказывали о том, что они представляли себе трассу более сложной, чем она оказалась в действительности, однако, они все остались довольны и получили незабываемые ощущения и эмоции.

Первое место в «Гонке Героев на Сибирском тракте» заняла команда из Кировского района Новосибирска Фонд «Общее дело».

Автор: Алексей Лосев