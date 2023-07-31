В Кемерове бригада скорой помощи избила пациента

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

В Кировском районе Кемерова камеры видеонаблюдения запечатлели жестокое обращение с пациентом. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи пинала мужчину и била его по лицу, пишет Сибдепо.

Некоторые кемеровчане поддержали странное поведение медиков, так как часть пользователей соцсетей предположили, что мужчина был пьян. Однако такой метод общения с пациентами не поддержали в Минздраве региона.

Фельдшеров, избивших пациента, отстранили от работы. Проводится проверка.

Напомним, в Новосибирске избили грузчика в Ленинском районе.