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вчера 22:08
общество

В Кемерове бригада скорой помощи избила пациента

Freepik, authors: Yury Karamanenko

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

В Кировском районе Кемерова камеры видеонаблюдения запечатлели жестокое обращение с пациентом. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи пинала мужчину и била его по лицу, пишет Сибдепо.

Некоторые кемеровчане поддержали странное поведение медиков, так как часть пользователей соцсетей предположили, что мужчина был пьян. Однако такой метод общения с пациентами не поддержали в Минздраве региона.

Фельдшеров, избивших пациента, отстранили от работы. Проводится проверка.

Напомним, в Новосибирске избили грузчика в Ленинском районе.

#скорая помощь #избиение #пациент
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Дарья Бочкун
журналист

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