В Новосибирске 60 пациентов и врачей эвакуировали из больницы

В Новосибирске 60 человек были эвакуированы из медучреждения на улице Власова утром 31 июля.

В понедельник, 31 июля, в подвале медучреждения на улице Власова в Новосибирске произошло задымление. Из здания экстренно эвакуировались 60 человек — персонал и пациенты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Причиной задымления стало использование специальной печи для утилизации медицинских отходов. При этом возгорания не происходило.

На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место.

"В соответствии с регламентом персонал эвакуировал 60 человек из здания", — уточнили в ГУ МЧС.

В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время медучреждение возобновило работу в обычном режиме, подвальное помещение проветрено от дыма.