В Новосибирске казачий круг выбрал Андрея Кербса новым атаманом

В Новосибирске подъесаул Андрей Кербс избран новым атаманом 30 июля.

В воскресенье, 30 июля, в Новосибирске в штабе городского казачьего общества имени Атаман Ермака прошел отчетно-выборный круг. По итогам круга был выбран новый атаман.

Как сообщается в группе общественной организации в "ВК", предыдущий атаман, войсковой старшина Сергей Кузьмин, отчитался об итогах работы. После этого он сложил с себя полномочия.

Казачий круг единогласно выбран нового атамана, им стал подъесаул Андрей Кербс. После избрания он принес Клятву.

Также на мероприятии были вручены награды отличившимся казакам.