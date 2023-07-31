сегодня
31 июля, 12:16
пробки
4/10
погода
+24.1°C
курсы валют
usd 90.97 | eur 99.95
сегодня
31 июля, 12:16
пробки
4/10
погода
+24.1°C
курсы валют
usd 90.97 | eur 99.95
сегодня 10:50
общество

В Новосибирске казачий круг выбрал Андрея Кербса новым атаманом

Фото со страницы Андрея Кербса в "ВК"

В Новосибирске подъесаул Андрей Кербс избран новым атаманом 30 июля.

В воскресенье, 30 июля, в Новосибирске в штабе городского казачьего общества имени Атаман Ермака прошел отчетно-выборный круг. По итогам круга был выбран новый атаман.

Как сообщается в группе общественной организации в "ВК", предыдущий атаман, войсковой старшина Сергей Кузьмин, отчитался об итогах работы. После этого он сложил с себя полномочия.

Казачий круг единогласно выбран нового атамана, им стал подъесаул Андрей Кербс. После избрания он принес Клятву.

Также на мероприятии были вручены награды отличившимся казакам.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Маргарита Мастеркова

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в