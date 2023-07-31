В Новосибирске бригаду электропоезда будут судить за травмирование пассажирки

В Новосибирске пассажирка электропоезда осталась без ноги из-за действий машиниста и его помощника.

В декабре 2022 года на платформе «Новосибирск — Западный» бригаду электропоезда будут судить за то, что они допустили нанесение пассажирке тяжёлых травм: из-за их ошибки она осталась без ноги. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Пассажирка поезда пыталась войти в вагон, но автоматические двери неожиданно закрылись, защемив её руку и сумку. Поезд тронулся, женщина начала бежать вслед за вагоном, упала и получила тяжелые травмы, из-за которых её позже пришлось ампутировать ногу. Несмотря на то, что женщина подала сигнал экстренного торможения, машинист не среагировал на внештатную ситуацию.

Теперь машиниста и помощника машиниста электропоезда будут судить за нарушение правил безопасности движения на ж/д транспорте, которое привело к причинению тяжелого вреда здоровью пассажирки.

Следователи собирали обвинительное заключение в течение полугода. Теперь дело рассмотрит Ленинский районный суд.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 74-летнюю пенсионерку сбила электричка. Женщина решила перейти пути в неположенном месте, возвращаясь домой из гостей. На момент публикации она жива и находится в больнице.