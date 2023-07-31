В Новосибирске машину с пьяным водителем пронзило отбойником

В Новосибирске отбойник пронзил автомобиль «Мицубиси» на улице Ватутина.

В Новосибирске 21-летний пассажир автомобиля Mitsubishi Outlander госпитализирован после ДТП на улице Ватутина 30 июля. Иномарку насквозь пронзило отбойником. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

В ведомстве рассказала подробности ДТП.

Автомобиль Toyota Prius ехал по улице Ватутина, где столкнулся с «Мицубиси», занявшей полосу для общественного транспорта.

После удара Mitsubishi Outlander налетел на отбойник, который насквозь прошел через автомобиль.

Выяснилось, что водитель пострадавшей иномарки находился в состоянии опьянения.

В отношении него составлены протоколы за езду в пьяном виде и движение по полосе для маршрутных транспортных средств.

Для оказания помощи пострадавшим на место выезжали спасатели МААС.

"Спасатели устранили блокировку движения, путем распила ограждения, движение было восстановлено. Так же проведены противопожарные мероприятия и стабилизация транспортных средств", — уточнили в ведомстве.