В Новосибирске мебельщик с ОбьГЭСа обвинил клиентов в похищении

Минувшая пятница, 28 июля, для мебельщика Артура, который проживает на ОбьГЭСе в Новосибирске, обещала закончиться хорошим заказом, но в результате мужчина был похищен, а потом отправился в отделение полиции писать заявление.

Всё началось с того, что к Артуру обратился клиент с просьбой собрать кухню. Чтобы узнать потребности клиента лучше, мебельщик отправился в гости к потенциальным заказчикам по адресу улица Динамовцев, 3.

«Клиент сказал, что заедет за мной. Через полчаса он приехал в компании ещё одного человека и мы поехали по данному адресу. Там мужчины в грубой форме заявили о том, что у них есть знакомая, которая опознала меня, как лицо, нанесшее ей удар ножом 2 года назад. Попросили ее выйти, — рассказывает Артур.

– Она вышла и сказала о том, что это действительно я 2 года назад, будучи пьяным, стал приставать к ней и, получив отказ, ударил ее ножом по горлу. Далее, человек, сидевший от меня справа, тот с кем мы договаривались о мебели, стал наносить мне удары по лицу, голове. Была разбита губа и поврежден зуб».

После такой жаркой встречи «раскрывшие преступление двухлетней давности» решили доставить мебельщика в отдел полиции по адресу улица Энгельса, 15. Когда машина подъехала по указанному адресу, а было это ближе к полуночи 29 июля, Артура оставили сидеть в закрытой машине.

«Один из этих людей и девушка отправились в отдел. Все это время я находился в запертой машине. Вышел участковый и сначала ушел курить с женщиной. Он не видел меня в машине, — продолжает Артур.

– Меня выпустили из машины, и я направился в отдел, но тут меня окликнули, и ко мне подошел, как выяснилось, участковый, и в телефон записал мои данные — на этом все его реагирования закончилось. Я пошёл в отдел и попросил дежурного где-то умыться и ознакомить меня с заявлением на меня».

Как выяснил Артур, никакого заявления на него никто не писал. Всё происходящее мебельщик оценил как собственное похищение и сам вызвал наряд полиции.

Чтобы привлечь внимание к этой ситуации, Артур сделал пост в паблике «На ОбьГЭС» в социальной сети «ВКонтакте». Также мебельщик сообщил, что отправился сегодня писать заявление в полиции. В остальном «похищенный» обещал рассказать подробности после того, как получит от органов МВД ответ.

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