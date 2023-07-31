В Новосибирске на стройке четвертого моста через Обь возвели 25 пар вант

В Новосибирске 25 из 35 пар вант установили на четвёртом мосту через Обь.

В Новосибирске продолжается строительство четвертого моста через реку Обь. Сейчас строители завершают монтаж вантовых пар. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «ВИС».

По данным компании, вантовая система нового моста через Обь почти готова. Рабочие уже установили 25 пар вант из 35, которые предусмотрены проектом.

Вантовая система мостового перехода смонтирована более чем на 70%. К настоящему моменту натянуто 50 из 70 вант», — сообщили в ГК «ВИС».

Помимо этого, строители также занимаются бетонированием железобетонной плиты проезжей части, пролеты которой удерживаются вантами. Армирование выполнено более чем на 80%, а несъемная опалубка полностью смонтирована.

Напомним, четвертый мост в Новосибирске станет одним из крупнейших инфраструктурных объектов Сибири.