В Новосибирске названы районы города с самыми высокими зарплатами

В Новосибирске самые высокие зарплаты получают работники в трех районах города.

В Новосибирске составлен рейтинг районов города, где работники получают наиболее высокие зарплаты. Доходы выше 80 тысяч рублей имеет работники в Железнодорожном, Советском и Центральном районах. Об этом сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на Новосибирскстат.

На втором месте по уровню зарплат — Калининский и Дзержинский районы. Там сотрудники предприятий получают от 71 до 75 тысяч рублей в месяц.

В Октябрьском и Заельцовском районах Новосибирска работники получают от 67 до 70 тысяч рублей. В Первомайском, Ленинском и Кировском зарплаты составляют от 62 до 65 тысяч рублей.

В Новосибирскстате уточнили, что средняя заработная плата в областном центре в апреле 2023 года достигла 73 тысяч рублей. Это почти на 15% выше показателей предыдущего года.

Как ранее писал Сиб.фм, жители Новосибирска назвали зарплатой мечты сумму в 136 296 рублей в месяц. При этом Новосибирская область заняла лишь седьмое место в рейтинге высоты желаемой заработной платы среди других регионов России. Больше всех хотели бы зарабатывать тюменцы — они отметили 221 тысячу рублей. Следом за ними идут жители Москвы, которые назвали сумму в 193 454 рубля.

Напомним, новый генеральный директор футбольного клуба «Новосибирск» Алексей Толоконский назвал зарплаты игроков. В зависимости от опыта спортсмены получают в среднем от 40 до 200 тысяч рублей в месяц.