В Новосибирске нумеролог рассчитала судьбу генерала Суровикина

В Новосибирске нумеролог объяснила исчезновение генерала Суровикина.

Новосибирская нумеролог Ольга Скоромных проанализировала натальную карту генерала Сергея Суровикина, который пропал без вести. Она объяснила, что генерал родился 11 октября 1966 года и эти числа наделяют его лидерскими качествами и трудолюбием.

По её словам, его код души свидетельствует о том, что он пришел на свет, чтобы быть военным начальником, защищать и представлять интересы страны, соблюдая законы. Он обладает выносливостью, которая часто становится его слабостью, так как он может работать на износ. Также она добавила, что генерал является непревзойденным оратором, который может вдохновлять речами и вести за собой массы.

Ольга Скоромных отметила, что генерал переживает сложный период, начавшийся в день его последнего рождения. Этот год является самым тяжелым для него за последние девять лет. Его энергополе ослаблено, и он может столкнуться с физическими трудностями. Нумеролог считает, что к нему могут прилипать сглазы, а также возможны нарушения в нервной системе и потеря возможности реализации. Она предположила, что генерал мог вынуждено уйти в отпуск из-за негативной энергии, которая будет продолжаться до его дня рождения.

Ольга Скоромных подчеркнула, что генерал Суровикин является фундаментальным человеком с сильной активной позицией и бескомпромиссностью. Его сила применяется во благо спасения людей, и его код миссии души гласит: "За родину".