В Новосибирске отметили Крещение Руси молебном и крёстным ходом

В Новосибирске отметили 1035-летнюю годовщину Крещения Руси.

На последней неделе июля в Новосибирске отметили Крещение Руси. Молебен провели в Троице-Владимирском соборе, а крестный ход — в Троицком сквере города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ходе официальных мероприятий к жителям Новосибирска обратился и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он отметил, что обряд Крещения является важной точкой в истории развития народа Руси. Выбор религии определил путь развития страны на многие века и изменил уклад жизни.

«Христианские ценности – милосердие, доброта, готовность к самопожертвованию – остаются актуальными и сегодня. К этим ценностям и духовным правилам сегодня приобщается молодёжь», — подчеркнул губернатор.

Также в Троицком соборе выступили творческие коллективы Новосибирска и Новосибирской области с праздничной программой «В дружбе – наша сила!». Для гостей празднования была открыта полевая кухня.