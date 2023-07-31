В Новосибирске перестали вещать 20 федеральных телеканалов

В понедельник, 31 июля, в Новосибирской области 20 федеральных каналов начали приостановку вещания из-за профилактических работ.

В Новосибирске предупредили о прекращении вещания 20 ведущих федеральных каналов в связи с проведением профилактических работ. Ограничения будут действовать с 31 июля по 6 августа.

"Возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в Новосибирске", — предупредили в Сибирском региональном центре Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В сообщении отмечалось, что профилактические работы будут проводиться в период с 10 утра до 17 часов на протяжении недели.

Речь идет о таких каналах, как: «Первый», «Россия 1», «МАТЧ!», НТВ, «Петербург — 5-й канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», МИР, ТНТ, «Муз ТВ».

Ранее РТРС информировало о приостановке вещания каналов с 17 июля. Тогда же сообщалось, что некоторые работы могут быть отменены или перенесены в связи с неблагоприятными погодными условиями. Все отключения трансляции были согласованы с вещателями.