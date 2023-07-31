В Новосибирске первый матч на "Сибирь-Арене" сыграют сборные России и Беларуси

В Новосибирске 13 августа состоится торжественная церемония открытия новой ледовой арены "Сибирь-Арена".

В Новосибирске первый матч на новой "Сибирь-Арена" пройдет 13 августа. На лед многофункционального центра выйдут хоккейные молодежные сборные России и Беларуси.

Об этом в сообщается в тг-канале министерств спорта области.

Кроме игры, запланировано масштабное шоу и концертная программа.

Церемония открытия арены приурочена ко Дню физкультурника, который отмечается 12 августа.

С 12 часов дня прилегающей к "Сибирь-Арене" территории начнутся праздничные мероприятия, торжественное открытие назначено на 15.40.

Как ранее писал Сиб.фм, ХК «Сибирь» начнет чемпионат КХЛ 2023/24 в Новосибирске арене 7 сентября.