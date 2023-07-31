В Новосибирске первый матч на "Сибирь-Арене" сыграют сборные России и Беларуси

В Новосибирске 13 августа состоится торжественная церемония открытия новой ледовой арены "Сибирь-Арена".
В Новосибирске первый матч на новой "Сибирь-Арена" пройдет 13 августа. На лед многофункционального центра выйдут хоккейные молодежные сборные России и Беларуси.
Об этом в сообщается в тг-канале министерств спорта области.
Кроме игры, запланировано масштабное шоу и концертная программа.
Церемония открытия арены приурочена ко Дню физкультурника, который отмечается 12 августа.
С 12 часов дня прилегающей к "Сибирь-Арене" территории начнутся праздничные мероприятия, торжественное открытие назначено на 15.40.
Как ранее писал Сиб.фм, ХК «Сибирь» начнет чемпионат КХЛ 2023/24 в Новосибирске арене 7 сентября.
Напомним, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в полном составе перебазировался в новый ЛДС на левом берегу города «Сибирь-Арена». Сначала в дворец спорта переехала молодёжная команда, а затем и основной состав. 25 июля уже прошла первая тренировка команды на новом льду.
Также ранее сообщалось, что охрана ЛДС «Сибирь-Арена» в течение всего сезона КХЛ 2023/24 обойдется в 33,6 млн рублей.