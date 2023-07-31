В Новосибирске прошел фестиваль волейбола «От Камчатки до Калининграда»

ВК «Локомотив» стал одним из организаторов всероссийского фестиваля «От Камчатки до Калининграда» к столетию отечественного волейбола.

В субботу, 29 июля, в Новосибирске прошли ежегодные любительские соревнования по смешанному волейболу. Их организовали волейбольный клуб «Локомотив» и АНО «Береговая Волейбольная Лига».

В 2023 году соревнования стали частью фестиваля волейбола «От Камчатки до Калининграда» к столетию отечественного волейбола. Гостями мероприятия стали волейболисты «Локомотива». Они сыграли выставочный матч с представителями Золотого Фонда БВЛ.

В празднике приняли участие главный тренер молодежной команды Георги Петров, диагональный Максим Сапожков, блокирующие Ильяс Куркаев и Дмитрий Лызик, связующие Константин Абаев и Игорь Тисевич, доигровщик Сергей Савин и либеро Роман Мартынюк.

После игры волейболисты оставили автографы всем желающим, сфотографировались и пообщались с фанатами.

Кроме игры на площадке работали интерактивные зоны с развлечениями и конкурсами для детей, фестиваль пловов и концерт акустической группы Men's Band. Самых юных болельщиков «Локомотива» развлекал маскот Локос.

Прямо на фестивале решили провести свою свадьбу молодожёны Зайцевы.

«На выставочном матче все получили удовольствие! Особенно я это почувствовал, когда уже после встречи разговаривал с нашим фан-клубом, им так понравилось. Но сейчас уже будем возвращаться к реальности, к настоящему тренировочному процессу относимся серьезно. Все проходит по плану, готовимся к вылету в Варну, где пройдут сборы и товарищеские матчи. В сентябре уже нас ждет Кубок столетия, на который мы серьезно настраиваемся. Этот год по-настоящему особенный, сегодня мы собрались на столетии любимого вида спорта», — поделился впечатлениями главный тренер ВК «Локомотив» Георги Петров.