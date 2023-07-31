В Новосибирске пьяная беременная женщина устроила дебош в общежитии

В Новосибирске жители общежития пожаловались на пьяную беременную женщину.

В Новосибирске жители общежития на улице Немировича-Данченко пожаловались на пьяную беременную женщину. Об этом сообщили в паблике в "ВК" "Инцидент Новосибирск".

По словам жителей, женщина постоянно употребляет алкоголь и провоцирует соседей. Их попытки разрешить конфликт самостоятельно не увенчались успехом, поэтому они решили вызвать правоохранительные органы. На опубликованном видео видно, что сотрудники полиции просят горожанку поехать с ними в участок, на что она реагируют агрессивно и всячески сопротивляется.

В пресс-службе полиции по Новосибирской области подтвердили, что в ночь с 28 на 29 июля полицейские выезжали по данному вызову. Причиной вызова стало нарушение общественного порядка и покоя.

"Трое жителей общежития были доставлены в полицейский участок. Среди них была женщина и двое мужчин. В отношении последних были составлены протоколы по статье "Мелкое хулиганство", — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Кроме того, с нарушителями была проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения общественного порядка и предотвращения подобных инцидентов.



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