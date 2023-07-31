В Новосибирске пять человек написали заявления в полицию на пенсионерку с флагом Украины

После возмущения участников СВО украинским флагом на балконе одной из многоэтажек в Советском районе Новосибирска одно за другим последовали заявления в полицию на пенсионерку.

К скандалу с флагом Украины на прошлой неделе присоединились участники СВО. Они заявили, что, вернувшись из зоны спецоперации, с недоумением смотрят на жёлто-синее полотно, которое красуется на балконе пенсионерки. К этому мнению присоединились также и участники других боевых действий в более ранние периоды времени.

«Мы активные жители, я ещё являюсь председателем общественного Совета «Объединение». Я общаюсь с людьми разными со Шлюзов, Нижней Ельцовки, Ща, на ГЭСе. Информация разная проходит, есть обратная связь, — рассказал Сиб.фм участник боевых действий Игорь.

– Этот флаг повесили буквально через месяц-полтора после начала СВО. Потом на какое-то время его не стало. Мы расслабились, думали, что всё. А тут относительно недавно, месяца четыре назад пошла информация, что флаг висит. А тут мы сами поехали и убедились, что он висит».

Игорь говорит, что последние два месяца местные жители только и делали, что звонили в районную администрацию и полицию, однако заявления писать начали не сразу.

«А когда увидели, что флаг висит, мы решили "дожать" эту тему. Соответственно, было написано заявление в отдел полиции №10. Но пока ответа на это заявление нет, — продолжает Игорь. – Вообще, достаточно большое количество человек позвонили, и приехали, написали заявление. Откликнулось минимум 5-6 человек – все они обозначили свою позицию».

Участник боевых действий объяснил, почему для многих это желто-синее полотно – как красная тряпка для быка.

«Важно, что за этим символом кроется: это флаг государства, где гибнут наши граждане. Солдаты с шевронами этого государства стреляют в наших ребят. Правительство под этим флагом принимает решение об ударе по Крымскому мосту, — излагает свою позицию Игорь.

– Одно дело, если бы этот флаг был среди других государств на карте. А если у вас выделен конкретный флаг враждебного государства – это символ, это демонстрация. Вопрос: демонстрация чего и кому? В нейтральном государстве – ещё понятно.... А что человек хочет этим продемонстрировать у нас здесь?»

Бывший участник боевых действий сравнивает вывешенный украинский флаг на балконе с подожжёнными релейными шкафами на железной дороге, за последнюю диверсию сейчас вполне можно получить реальный срок.

Как рассказывают местные жители, с пенсионеркой пытались поговорить участковые и представитель районной администрации, но бесполезно.

«Хотелось бы всё-таки, чтобы всё это закончилось правильно, легитимно. А если вы не в состоянии (это я к власти) в рамках имеющегося правового поля аргументировать, что есть необходимость снять флаг, ну, тогда вам не в администрации и полиции работать»,

- заключил Игорь.

Между тем, ещё на прошлой неделе депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов подробно объяснял, почему нет правового механизма для того, чтобы снять украинский флаг с балкона пенсионерки.