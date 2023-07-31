В Новосибирске рассказали о неофициальном наборе в ЧВК «Вагнер»

В пресс-службе ЧВК «Вагнер» заявили, что перестали набирать добровольцев в регионах России. Президент «Силового Единства Сибири» Валерий Фёдоров рассказал, что в Новосибирске по-прежнему есть желающие вступить в ряды «музыкантов».

Пресс-служба ЧВК «Вагнер» сообщила о том, что Центр найма частной военной компании приостановил свою работу. Это произошло во всех крупных городах России, в том числе и в Новосибирске.

Впрочем, о том, что в Новосибирске перестали вести набор в ЧВК «Вагнер», президент «Силового Единства Сибири», которое официально представляло «музыкантов», рассказывал Сиб.фм ещё две недели назад. Общественная организация занималась тем, что устраивала жизнь вернувшихся с СВО.

Валерий Фёдоров говорит, что и сейчас достаточно желающих вступить в ряды ЧВК «Вагнер», но их отправляют уже в столицу России.

«Как таковой, набор не прекращён, он был, есть и будет. Мы не будем тормозить, если придут люди и скажут, что хотят, как любящие граждане, идти защищать свою Родину, мы, конечно, дадим им направление, и они реализуют своё право, - говорит Валерий Фёдоров.

– Если они приходят и говорят, что хотят в ЧВК «Вагнер», я им даю направление, куда позвонить, с кем они могут встретиться. Но набор, который у нас осуществлялся раньше, до этого – он есть».

Также президент «Силового Единства Сибири» считает, что новости о прекращении набора в ЧВК «Вагнер» связаны с появлением главы «музыкантов» на саммите Россия – Африка, который открылся в Санкт-Петербурге в конце прошлой недели. Пока федеральные издания спорят о снимке, на котором Евгений Пригожин жмёт руку представителю африканской страны, у Валерия Фёдорова нет сомнений:

«Насколько мне известно, Пригожин встречался на этом саммите с африканцами. Мне думается, что он работает там, где нужен стране. Здесь видимо есть какие-то предварительные договорённости, но ситуация меняется каждую секунду».