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общество

В Новосибирске собралась огромная пробка на улице Большевитской

Фото:

Пятикилометровая пробка собралась на улице Большевитской в Новосибирске.

Утром 31 июля на улице Большевитской в Новосибирске образовалась огромная пробка. Эта информация появилась в сервисе 2ГИС.

Как отмечено на карте, длина затора в сторону Академгородка составила пять километров. Пробка начинается от Бугринского моста. Водители винят в этом ремонт дороги на разъезде Иня.

Автомобилисты не теряют надежды выбраться из затора и шутят в комментариях.

«Арендую вертолёт. Машина в пробке — в залог», — пишет один водитель.

«Не пускайте обочечников!» — требует другой.

Кому-то уже удалось объехать затор. «Джанго освобождённый», — комментирует автомобилист, свернувший с пути.

Напомним, что утром 31 июля сразу в нескольких районах Новосибирска жители заметили плотный туман, который ограничивает видимость до 200-300 метров.

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Диана Джафарова
журналист

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