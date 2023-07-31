В Новосибирске спасатели проводили на пенсию 12-летнего спаниеля по кличке Сёма

В Новосибирске четвероногий спасатель Сёма ушел на пенсию.

В Новосибирске проводили на заслуженный отдых четвероногого помощника – русского спаниеля по кличке Сёма, он же и Семергл. Этот пёс отличился на службе в Сибирском спасательном центре МЧС России, где он проработал целых 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Семаргл является потомственным спасателем. Его отец и дед тоже работали в кинологических расчётах, и Сёма продолжил семейную традицию. За годы службы пёс принимал участие в десятках поисково-спасательных операций, где проявлял профессионализм.

Как поделились в ведомстве, Сёма был надежным помощником кинологам, которым удалось благодаря ему спасти несколько десятков человек из-под завалов, в природной и техногенной среде. Пес всегда работал без суеты и верно лаял, когда находил пострадавшего.

Несмотря на то, что Сёма ушел на заслуженный отдых, он не остался без заботы. Теперь он живёт у своей наставницы Ольги Гончаровой, которая продолжает заботиться о нём. Собачья преданность была вознаграждена человеческим вниманием.

В Сибирском спасательном центре МЧС России три кинологических расчёта. В этом году их ряды пополнят ещё четыре новых члена.

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