В Новосибирске улицу Ленина открыли для машин

Улица Ленина в Новосибирске была перекрыта в течение месяца.

Улицу Ленина в Новосибирске снова открыли для проезда автомобилей после того, как она была закрыта для движения транспорта.

Вице-мэр города Анна Терешкова объявила о восстановлении движения автомобилей на улице Ленина в своем телеграм-канале.

«Улица Ленина опять открыта, лично мне жаль», — уточнила она.

Стоит отметить, что улица Ленина уже не в первый раз становится объектом временных перекрытий. В 2023 году она была закрыта дважды: во время новогодних праздников и в День города. В период с 3 июня до 10 июля улица Ленина была пешеходной, однако из-за вандализма с цветочными композициями движение транспорта ограничили до конца июля. В городской администрации также обсуждались планы сделать улицу пешеходной навсегда.

Ранее Сиб.фм опубликовал фоторепортаж о процессе разбора цветочных композиций на пешеходной улице Ленина.