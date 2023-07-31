В Новосибирске в середине недели начнётся 30-градусная жара

Жара в +30 градусов вернётся в Новосибирск на этой неделе.

В Новосибирске с 31 июля по 4 августа установится жаркая погода. Синоптики обещают потепление до +30 градусов. Об этом сообщается на сайтах популярных сервисов.

Согласно данным порталов Gismeteo.ru и Pogoda.mail.ru, 3 августа столбики термометров поднимутся до +30...+32 градусов. Похожая погода ждёт новосибирцев и в пятницу, 4 августа, после чего наступят дожди и похолодание.

По оценкам сервисов Яндекс.Погода и World weather, максимальной отметкой на термометре станет +27 градусов.

Однако данные о погоде к концу недели сходятся в трёх из четырёх онлайн-сервисах — Новосибирск ожидают дожди и грозы.

Жителям Новосибирска рекомендуют меньше пребывать на улице, поддерживать водный баланс и снизить физическую активность во время жары.

Напомним, что 31 июля утром над Новосибирском собрался плотный туман. Фотографиями поделились местные жители.