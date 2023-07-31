В Новосибирске жителям всех квартир взорвавшегося дома на Линейной выплатили компенсации

В Новосибирске выплатили компенсации владельцам всех квартир в доме, где произошел взрыв газа.

В понедельник, 31 июля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что собственникам всех квартир в доме на Линейной, где в феврале произошёл взрыв газа, выплатили компенсацию.

Потери компенсировали собственникам 53 квартир. Ещё две квартиры были выданы по договору социального найма из бюджета города. Жильцов также уже расселили. До сих пор решается вопрос наследования пяти квартир, собственники которых погибли при взрыве.

Напомним, взрыв газа произошел 9 февраля в доме №38 по улице Линейная в Заельцовском районе Новосибирска. Обрушились 2 подъезда, 15 человек погибли. Еще 50 удалось эвакуировать.

Вскоре после взрыва задержали двух человек, которые представились сотрудниками ООО "Межрегионгаз-сервис" и якобы выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Его взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Мэрия Новосибирска выкупила дом. В июне его обнесли забором и начали демонтировать. Анатолий Локоть на оперативном совещании 31 июля уточнил, что работы планируют завершить к середине августа.