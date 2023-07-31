В Новосибирской области мужчину оштрафовали на 120 тысяч рублей за убийство косули

Житель Новосибирской области получил штраф 120 тысяч за убийство косули.

В 2022 году в Новосибирской области мужчина убил и разделал косулю. Он утверждал, что только добил смертельно раненое животное, но это не помогло ему уменьшить сумму штрафа. Приговор ему вынесли в Краснозёрском районном суде 25 июля 2023 года.

16 июня 2022 года осуждённый привёз тушу косули на мотоблоке во двор своего дома и разделал её на части, не имя документов на добычу животного. В Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области узнали об этом и подали в суд на браконьера с требованием возместить ущерб.

На заседании суда мужчина частично признал вину: он действительно зарезал косулю, но нашел он её на своём огороде с пробитой челюстью, из которой шла кровь. По его словам, он повёз раненую косулю домой, и по дороге она начала биться в конвульсиях. Подсудимый зарезал её из милосердия. В связи с этими обстоятельствами он попросил снизить сумму штрафа до 4000 рублей.

В суде не поверили в история мужчины и обязали его выплатить полную сумму штрафу за добычу: 120 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на трассах Новосибирской области за полгода сбили 31 лося и 21 косулю. В Минприроды отмечают, что если водитель при этом не нарушал скоростной режим, то ему не следует беспокоиться о штрафе за убийство зверя: за него деньги выплатит страховая компания.