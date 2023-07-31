В Новосибирской области прокуратура и проект «Герои с нашего двора!» обеспечат занятость трудных подростков

Проект «Герои с нашего двора!» и прокуратура Новосибирской области подписали соглашение о взаимодействии. Инициатива общественников и силовиков призвана снизить уровень девиантного поведения подростков в регионе.

Всероссийский патриотический проект «Герои с нашего двора!» зародился в Новосибирске в 2017 году. Изначально он рассказывал о юных спортсменах, однако вскоре его участниками стали талантливые дети из области культуры, науки, искусства. В 2022 году к проекту присоединились патриотические объединения, кадетские образовательные учреждения и юнармия.

Сегодня «Герои с нашего двора!» приняли в свою семью подростков, состоящих в уполномоченных органах Новосибирской области на различных видах учета. Именно этой планомерной работе с такой молодёжью посвящено заключенное с прокуратурой региона соглашение.

"В первую очередь, речь идет о детях с девиантным поведением, которые состоят на учетах в органах системы профилактики. Мы проделали достаточно серьезную аналитическую работу, провели социологию, узнали их предпочтения, в том числе – в спорте. И выявили 800 талантливых спортсменов среди ребят, требующих особого внимания со стороны органов и учреждений системы профилактики. Их, конечно, будет больше, ведь сейчас лето, многие в разъездах", – рассказал автор проекта «Герои с нашего двора!» Александр Борматов.

Он добавил, что в основном эти ребята увлекаются единоборствами, которые не требуют дорогостоящего инвентаря. Занятия спортом положительно влияют на их поведение и жизнь в обществе. В 90% случаев за успехами на татами и ринге подрастает успеваемость в учёбе и улучшаются взаимоотношения со сверстниками. Часть ребят регулярно выступает на областных, всероссийских и даже международных соревнованиях. 37 из них достигли наивысших результатов и заслуженно стали участниками проекта «Герои с нашего двора!». Сегодня они – бесспорные лидеры для своих сверстников, на собственном примере показавшие, что при упорной работе над собой можно преодолеть любые сложности.

Сейчас идёт аналитический этап. В районах Новосибирска и Новосибирской области выявляются места с повышенным уровнем девиантного поведения несовершеннолетних. На них накладывается карта спортивных секций. Для каждого направления будет подобран тренерский состав, оборудованы залы и закуплена экипировка.

"Совместная инициатива прокуратуры области и Всероссийского патриотического проекта «Герои с нашего двора!» нужное и важное начинание в регионе. Мы уверены, что оно будет эффективной мерой по вовлечению подростков в организованную занятость", — поделилась мнением начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Новосибирской области Елена Ульянова.

Проект «Герои с нашего двора!», органы правопорядка и лидеры общественного мнения будут совместными усилиями привлекать подростков с девиантным поведением к занятиям физической культурой. С ними будет проводится серьёзная профилактическая работа, направленная на «разминирование ситуации». Её конечным результатом авторы инициативы видят ответственных подростков, которые станут достойными членами современного российского общества, нацеленными на развитие и созидание.