сегодня
31 июля, 04:56
пробки
0/10
погода
+15°C
курсы валют
usd 90.97 | eur 99.95
сегодня
31 июля, 04:56
пробки
0/10
погода
+15°C
курсы валют
usd 90.97 | eur 99.95
сегодня 04:01
проиcшествия

В Первомайском районе Новосибирска утонула 63-летняя женщина

Фото: Юрий Бабичев/Сиб.фм

Тело женщины вытащили спасатели.

В Новосибирске женщина 63-летняя женщина утонула на территории Первомайского района. Как сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС), трагедия произошла в субботу, 29 июля, в одном из водоемов района.

Спасатели вышли на место происшествия и обнаружили тело утонувшей женщины, которое было извлечено из воды. Тело погибшей было передано сотрудникам полиции.

В Следственном комитете подтвердила данную информацию и заявили, что в настоящее время проводится проверка обстоятельств данной трагедии. Однако пока точные причины и обстоятельства гибели женщины не разглашаются.

Напомним, ранее в селе под Новосибирском 13-летний ребенок погиб в водоёме.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Александр Борисов
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в