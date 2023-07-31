В Первомайском районе Новосибирска утонула 63-летняя женщина

Тело женщины вытащили спасатели.

В Новосибирске женщина 63-летняя женщина утонула на территории Первомайского района. Как сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС), трагедия произошла в субботу, 29 июля, в одном из водоемов района.

Спасатели вышли на место происшествия и обнаружили тело утонувшей женщины, которое было извлечено из воды. Тело погибшей было передано сотрудникам полиции.

В Следственном комитете подтвердила данную информацию и заявили, что в настоящее время проводится проверка обстоятельств данной трагедии. Однако пока точные причины и обстоятельства гибели женщины не разглашаются.

Напомним, ранее в селе под Новосибирском 13-летний ребенок погиб в водоёме.