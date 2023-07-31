Военный из Новосибирска спел песню "Расплескалась синева" в зоне СВО

Военнослужащий из Новосибирска с позывным "Арчи" исполнил песню "Расплескалась синева" ко Дню ВДВ, который отмечается 2 августа.

Боец из Новосибирска исполнил в зоне СВО песню "Расплескалась синева", которая считается неофициальным гимном ВДВ. Военный с позывным "Арчи" спел ее под гитару.

Видео размещено в группы Народного фронта в "ВК".

"Военнослужащий мотострелкового полка из Новосибирска с позывным «Арчи» передаёт привет всем десантникам: в преддверии Дня Воздушно-десантных войск боец специальной военной операции исполнил фрагмент песни «Расплескалась синева»", — прокомментировали творческий ролик в паблике Народного фронта в "ВК".

Как ранее писал Сиб.фм, в день ВДВ, 2 августа, в Новосибирске отключат городские фонтаны в целях безопасности.

Напомним, ранее бойцы из Новосибирской и Иркутской области, находящие в зоне СВО, сняли видео с поздравлением с 9 Мая. В честь Дня Победы они под гитару исполнили одноименную песню. Ролик разместил на своей странице в "ВК" депутат регионального Заксобрания Александр Кулинич.