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вчера 22:34
общество

Врач Мянник рассказал о ключевых правилах безопасного секса

Freepik, authors: 1001nights

Врач Сергей Мянник рассказал, как уберечься от инфекций, передающихся половым путем.

Эксперт, врач высшей категории и кандидат медицинских наук, уролог-андролог Сергей Мянник объяснил, что защититься от половых инфекций можно, соблюдая три простых правила, пишет RuNews24.ru со ссылкой на пресс-центр МК.

В первую очередь, по словам специалиста, важно не забывать о барьерной контрацепции. Также медик напомнил о таком методе, как мочеиспускание после полового контакта. Он помогает смыть возможные бактерии и инфекции из мочеполовой системы, подчеркнул уролог.

Вдобавок Мянник посоветовал использовать антисептик. Это дополнительный шаг для защиты, который снизит риск заражения, добавил он.

Напомним, в Новосибирске уролог Коротков рассказал о продолжительности полового акта у мужчин.

#здоровье #секс #врач #инфекция
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Дарья Бочкун
журналист

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