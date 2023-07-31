Вспышка безумия и перемен: астрологи предупредили об опасности двойного Суперлуния в августе

Луна в августе-2023 в полную фазу войдет дважды – первую земляне переживут более-менее спокойно, а вот вторая грозит свести человечество с ума. Портал «Сиб.фм» публикует подробный астропрогноз на финальное летнее суперлуние 31.08.23.

Так вышло, что в неоднозначном текущем году август вместил в себя сразу два полнолуния. Одно из них совпало со старом последнего летнего месяца и будет наблюдаться во вторник, 1 августа 2023 года. Второе – зафиналит лето-2023 и случится 31 августа. Причём именно второе полнолуние приблизит наш естественный спутник к поверхности Земного шара максимально близко: «На близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, Луна окажется 30 августа в 18:52 мск, а фазу полнолуния примет в 04:37 мск 31 августа. Разница между этими событиями составит 9 часов 45 минут. Поэтому период полнолуния 31 августа можно назвать суперлунием 2023 года», пояснили в пресс-службе Московского планетария.

По их экспертному мнению, два полнолуния в одном месяце – редкое и потому особое астрономическое событие. По наблюдениям специалистов российских обсерваторий, подобное явление регистрируется один раз в три года, потому в следующий раз два полнолуния можно будет увидеть в мае 2026 года.

Подобные полнолуния принято называть «голубой луной», хотя это словосочетание никак не связано с реальным цветом лунного диска в этот день. Термин «голубая Луна» происходит от английского выражения «Once in a Blue Moon», которое переводится как «однажды во время голубой Луны» (аналог русской фразы «после дождичка в четверг»), то есть крайне редко.

Такие лунные феномены, в силу своей редкости, считаются могущественными и благоприятными для принятия важных решений. Кроме того, по мнению астрологов и медиумов, это время отлично подходит для сбора трав и зарядки амулетов, для ритуалов на повышение интуиции, очищение от негатива и привлечение благополучия, а также для чтение магических заклинаний и молитв.

Климатологи не столь позитивно настроены по отношению к полной фазе Луны, поскольку давно заметили, что явление «голубой Луны» значительно влияет на океаны и моря Земли, вызывая усиленные приливы и отливы. А это, в свою очередь провоцирует образование крупных волн и приводит к подтоплению на побережьях. Нужно ли говорить, что такие условия наносят ущерб местному туризму и рыболовству.

Эту экспертную позицию разделяют и психологи, проводившие многочисленные исследования влияния полной лунной фазы на психику человека. Специалисты уверены — «голубая Луна» усиливает агрессивность у людей и доводит многих до выплеска насилия. Психиатры связывают это с изменением уровня гормонов в крови и повышенным стрессом и рекомендуют быть более внимательными к окружающим и уважительными к них.

Кардиологи и терапевты также не любят полнолунные периоды, поскольку именно в такие дни учащается число жалоб на расстройства сна, скачки артериального и внутричерепного давления, обострение сердечный и сосудистых недугов. Всё это неизбежно приводит к более заметной усталости и раздражительности.