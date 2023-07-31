«Вынуждено ушёл в отпуск»: нумеролог из Новосибирска объяснила исчезновение генерала Суровикина

Разбор натальной карты пропавшего генерала Сергея Суровикина сделала нумеролог из Новосибирска Ольга Скоромных.

Нумеролог из Новосибирска Ольга Скоромных в беседе с корреспондентом «Сиб.фм» рассказала, что Сергей Суровикин не зря стал генералом — это вшито в его ДНК.

«Об этом говорит его код души. Сергей Суровикин пришёл в этот мир, чтобы быть военачальником, отстаивать и представлять интересы страны, при этом соблюдая законы. Он находится на своём месте. Он военачальник даже мирового масштаба, наставник для многих», — объясняет эксперт.

По словам нумеролога, генерал Суровикин — непревзойдённый оратор, который может вдохновлять речами и вести за собой массы.

Сергей Суровикин родился 11 октября 1966 года. Как отметила Ольга Скоромных, эти сильные числа наделяют его лидерскими качествами и огромным трудоголизмом.

«Это очень фундаментальный человек. Когда он говорит, многие люди могут испытывать страх, потому что внутри него есть большая физическая сила. Есть огонь. Люди с такими кодами часто становятся спортсменами», — рассказывает специалист.

Она также добавила, что в Суровикин наделён выносливостью, которая часто становится его слабой стороной. Военачальник может работать на износ, и его тело слишком поздно поймёт, что пора отдохнуть. Когда этот человек занят делом, он не чувствует усталости.

«Это очень продуктивный человек, для него это важно. У него сильная активная позиция. При этом он может оказывать агрессивное влияние на людей, есть бескомпромиссность. Он — жестокий контролёр. Но сила, которая ему дана, применяется во благо спасения людей. В коде миссии его души прописано: “За родину”», — описывает Ольга Скоромных.

Эксперт подчёркивает: генерал Суровикин сейчас переживает сложный период, который начался в его последний день рождения. Этот год считается самым тяжёлым годом для военачальника за последние девять лет.

«Эноргополе этого человека ослаблено. Ему может быть очень сложно физически. Для него это время перемен. В силу того, что это масштабная фигура, перемены в его жизни более существенные. Вот и сейчас всё происходит для того, чтобы у него что-то изменилось, по-прежнему уже быть не может», — делится специалист.

По её словам, 2023 год у Сергея Суровикина «идёт» по минусовой энергии: может возникнуть опасность для здоровья или потеря работы. Она считает, что генерал в настоящее время очень уязвим и к нему могут прилипать сглазы. Кроме того, вероятны нарушения в нервной системе и потеря возможности реализации.

«Июль для него — это один из самый сложных месяцев года. Тут — крупные потери, обман, множество сплетен, подстав. То есть вокруг него буквально витает негативная энергия. В августе всё это начинает уменьшаться», — говорит Ольга Скоромных.

В заключение беседы эксперт предположила, куда же пропал генерал Сергей Суровикин.

«Может быть, он отдыхает. Однако “в отпуск” его отправили не просто так. У него весь июль слишком негативный. Возможно, произошёл какой-то обман и он вынуждено ушёл в отпуск. Как на самом деле, — неизвестно. Такая минусовая энергия продолжается до самого его дня рождения», — подытожила нумеролог.