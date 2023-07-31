Выплата 10 тысяч на школьников: будет или нет в августе 2023 года

Самая ожидаемая выплата в финале любого русского лета – школьное пособие для детей с детьми. Созданные в пандемийные годы прецеденты со всеобщей выплатой рождают надежды на регулярные начисления абсолютно для всех школьников страны, независимо от дохода семьи. Портал «Сиб.фм» публикует свежие новости по вопросу повсеместных выплат к школе по 10 000 рублей на каждого ребенка.

Сразу оговоримся, что местные власти некоторых регионов нашей страны уже запланировали выплаты для подготовки школьников к новому учебному году. В ряде субъектов такие выплаты станут ежегодными. При этом, размер школьных выплат и условиях их начисления регион определяет самостоятельно, исходя из финансовых возможностей местного бюджета.

Так, по сообщениям ТАСС, депутаты Московской областной думы установили ежегодную выплату для детей школьного возраста из многодетных семей, проживающих в семьях с низким уровнем доходов в размере 7 тысяч рублей на каждого ребенка. Также, в Санкт-Петербурге – по 5 194 рубля, в Новосибирске – по 5 000 тысяч рублей ровно.

Однако оформлять начислять подобные единовременные пособия власти регионов будут только многодетным, малоимущим семьям, а также родителям, которые являются участниками боевых действий или их ветеранами, и семьям с детьми-инвалидами. От самих семей потребуется личное заявление в отдел соцзащиты и документы, подтверждающие причастность к выше перечисленным категориям. Отметим, что подобные выплаты действуют не на всей территории страны – в 21 из 89 регионов таких пособий нет.

Во многом именно по этой причине россияне ждут «президентских» 10 000, о которых в текущем году не поднимался вопрос ни на одном уровне власти и уже вряд ли поднимется, учитывая близкое начало нового учебного года 2023-2024.

Кстати вспомнить, ещё в начале 2023 года, а точнее 17 января, Госдума на очередном пленарном заседании отклонила законопроект о повсеместных и поголовных ежегодных выплатах по 10 000 рублей для родителей школьников. Депутаты были уверены, что подобная господдержка нужна лишь многодетным и малоимущим семьям, а родителям, чьи дети обучаются в частных школах, такие выплаты ни к чему.