Житель Новосибирска выплатил 300 тысяч рублей алиментов своей 10-летней дочери

Житель Новосибирска избежал уголовной ответственности после выплаты долга по алиментам.

В Новосибирске 33-летний мужчина выплатил почти 300 тысяч рублей в счёт алиментов своей 10-летней дочери. Об этом сообщили в региональном управлении ФССП России.

Отец девочки долгое время избегал уплаты алиментов. Из-за этого его несколько раз предупреждали, а затем возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Правонарушителю грозило наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Но по закону, если должник выплатит всю сумму долга, то он освободится от уголовной ответственности. Мужчина воспользовался этим правом и погасил задолженность до судебного заседания. Таким образом, его уголовное дело закрыли, мужчина остался без судимости, а все полученные деньги направили его дочери.

Пресс-служба ФССП по Новосибирской области напоминает, что наличие у человека судимости всегда влечет за собой неблагоприятные последствия и может доставить немало проблем. Например, при устройстве на работу, выезде за границу, при организации собственного дела и т.д. Судимость может повлиять не только на судьбу самого осужденного, но и на его близких родственников.