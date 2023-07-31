Жителей Новосибирской области стали чаще кусать клещи

Клещи стали кусать жителей Новосибирской области чаще на 7,2%.

Чаще на 7,2% клещи стали кусать жителей Новосибирской области. Об этом сообщили в «РБК Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

За последние шесть месяцев 2023 года в больницы с жалобами на укусы клещей обратилось более 12 тысяч человек. Согласно оценкам специалистов, показатель составил 433,3 на 100 тысяч населения. Это на 7,2% превышает данные прошлого года и на 8% — показатели 2018–2022 годов.

«Снятие противоковидных ограничений привело к увеличению активности населения, при посещении мест отдыха на природе, что привело к повышению количества укусов населения», — сообщили в «РБК Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Всего 39 случаев заражения клещевым боррелиозом зарегистрировали за первые шесть месяцев — это в два раза меньше, чем в прошлом году. Кроме того, количество случаев сибирского клещевого тифа уменьшилось с 66 до 56.

Напомним, что главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова назвала способы избежать клещевого энцефалита.

Ранее Лариса Позднякова объяснила, как проявляется клещевой энцефалит.