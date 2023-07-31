Жители Новосибирска ночью 13 августа смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды

В небе над Новосибирском в ночь на 13 августа будет виден пик метеорного потока Персеиды.

В августе жители северного полушария Земли смогут наблюдать метеорный поток Персеиды. Его пик придётся на 13 августа.

Персеиды — обломки кометы 109P/Свифта-Туттля, которая летает в пределах Солнечной системы. Метеоры сгорают в атмосфере Земли, как правило, целиком. Увидеть их можно на юго-западной части неба.

Персеиды можно заметить с 19 июля до 24 августа, но лучше всего за ними наблюдать в ночь на 13 и 14 июля, когда метеоры летят чаще всего: до 60 штук в час.

Увидеть "падающие звёзды" можно невооруженным глазом. Для комфортного наблюдения рекомендуется выехать за пределы крупных городов, вдали от отражения в небе искусственного освещения.

В 2023 году наблюдению за пиком Персеид не будет мешать даже Луна: 13 и 14 августа она будет заходить за горизонт после 20:00.