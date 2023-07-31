Жители Новосибирска показали фото утреннего тумана 31 июля

В Новосибирске показали фото города в тумане.

В понедельник, 31 июля, утром над Новосибирском собрался плотный туман. Фотографиями поделились читатели «МК в Новосибирске».

До 8 утра видимость в городе составляла 200-300 метров. Атмосферу на мосту сравнили с Сан-Франциско. Некоторые горожане заметили, что такая же погода и в соседнем Томске.

Жители пригорода сообщили, что туман стелился не низко по земле, а на некотором возвышении — особенно это заметно у водоёмов: над ними белёсая пелена начинает возвышаться на уровне вершин деревьев.