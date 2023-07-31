Зоолог рассказал о шансах смертельно опасного паука поселиться в Новосибирске и Томске

Смертельно опасный паукообразный каракурт может появиться на юге Новосибирской области.

Из-за глобального потепления зона обитания смертельно опасных пауков каракуртов расширилась: теперь для них подходят даже южные территории Сибири. Об этом рассказал профессор кафедры зоологии беспозвоночных ТГУ Владимир Романенко изданию КП-Томск.

Другое название каракурта — чёрная вдова. Его яд опаснее змеиного. Жгучая боль во всем теле наступает через 10-15 минут после укуса, затем появляются и другие симптомы, включая судороги и затруднение дыхания. Умереть от укуса можно, если не получить медицинскую помощь. С частью, у врачей существует особая сыворотка против укуса.

Каракурт расширяет свой ареал обитания, и селится уже в степях Новосибирской области, в теплых районах Алтая. Соседней к Новосибирску Томской области пока ничто не угрожает. Там эти хищники могут оказаться только завезенными вместе с фруктами или другими товарами, рассказывает Владимир Романенко.

Естественные враги черной вдовы — осы, наездники и ежи. Также их кладки вытаптывают пасущиеся овцы и свиньи.

Укусы каракурта чаще всего регистрируют в сезон их миграции: в июле и августе. Человека кусают во время отдыха на природе, на приусадебных участках, в частных домах, во время прогулок по полю и лесу. Из-за короткого лета каракурты не способны полноценно селиться и выживать в более северных районах Сибири. Пока что.