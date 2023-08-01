Диетолог Свиридова предложила проверенный способ сэкономить на продуктах

Диетолог Елена Свиридова посоветовала меньше готовить.

Нутрициолог сервиса «Пакет» от X5 Елена Свиридова рекомендует меньше готовить, чтобы снизить расходы на продукты, пишет «Газета.Ru».

«Возможно, вы не успеваете расходовать литр молока, и стоит покупать продукцию меньшего объема. Часто выкидываете остатки гарниров — готовьте в сковороде поменьше», — поделилась врач.

Также специалист посоветовала проанализировать, какие продукты вы не успеваете съесть и сколько идет в мусорную корзину.

Вдобавок Свиридова напомнила о сервисах кэшбека в торговых сетях, которые позволяют накопить баллы и получать скидки на различные продукты.

Напомним, диетолог Артемьева рассказала о жутких симптомах истощения организма.