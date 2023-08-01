сегодня
02 августа, 00:19
пробки
1/10
погода
+20.9°C
курсы валют
usd 91.77 | eur 100.6
сегодня
02 августа, 00:19
пробки
1/10
погода
+20.9°C
курсы валют
usd 91.77 | eur 100.6
вчера 21:30
общество

Диетолог Свиридова предложила проверенный способ сэкономить на продуктах

Freepik, authors: PeopleImages

Диетолог Елена Свиридова посоветовала меньше готовить.

Нутрициолог сервиса «Пакет» от X5 Елена Свиридова рекомендует меньше готовить, чтобы снизить расходы на продукты, пишет «Газета.Ru».

«Возможно, вы не успеваете расходовать литр молока, и стоит покупать продукцию меньшего объема. Часто выкидываете остатки гарниров — готовьте в сковороде поменьше», — поделилась врач.

Также специалист посоветовала проанализировать, какие продукты вы не успеваете съесть и сколько идет в мусорную корзину.

Вдобавок Свиридова напомнила о сервисах кэшбека в торговых сетях, которые позволяют накопить баллы и получать скидки на различные продукты.

Напомним, диетолог Артемьева рассказала о жутких симптомах истощения организма.

#продукты #врач #экономия #диетолог
ОЦЕНИТЬ статью
0

Дарья Бочкун
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в