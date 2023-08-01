Дожди и +33 градуса ожидаются в начале августа в Новосибирской области

Синоптик из Новосибирской области предупредила жителей о надвигающейся аномальной жаре.

В Новосибирской области первая декада августа будет дождливой и жаркой. Об этом сообщил «МК в Новосибирске» со ссылкой на главу отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталью Кичанову.

По данным специалиста, по ночам средняя температура воздуха составит +18...+22 градуса, днём столбик термометра будет подниматься до +23...+28 градусов. Местами потеплеет до +33 градусов.

Также большую часть декады будут грозы и дожди разной интенсивности.

По информации Западно-Сибирского УГМС, 2 августа в Новосибирской области воздух днем прогреется до +30 градусов, 3 и 4 августа — до +31 градуса. Жарче всего может быть в Купино и Карасуке, там прогнозируют потепление до +32 градусов.

Напомним, на пляже у Обского моря нашли тело пропавшей женщины.