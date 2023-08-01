Массовый благотворительный забег в помощь детям с ограниченными возможностями здоровья состоится в День железнодорожника в Новосибирске

Благотворительный забег «Достигая цели!», приуроченный ко Дню железнодорожника, состоится 6 августа, в воскресенье, на территории оздоровительного комплекса «Локомотив» имени Ф. Ивачева в Заельцовском парке Новосибирска. Железнодорожники отметят профессиональный праздник в таком формате седьмой год подряд.

Участниками забега могут стать все желающие. На выбор три дистанции:

— 500 м – для любителей бега до 13 лет включительно;

— 1520 м и 10 км – для любителей бега от 14 лет и старше.

Победители, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой категории, получат дипломы и призы.

Для гостей состоится праздничная концертная программа, будут работать развлекательные и игровые площадки. В зоне здорового образа жизни можно поучаствовать в спортивных турнирах, мастер-классах, а также в других интересных и необычных активностях для любого возраста.

Западно-Сибирская железная дорога приглашает всех желающих принять участие в празднике. Выдача стартовых пакетов и старты забега состоятся в 8:00 – 11:00. Развлекательные и игровые площадки будут работать до 14:30.

Подробности и регистрация на сайте.

Вырученные средства направят на оснащение сенсорных комнат для комплексной коррекции психологических и физических расстройств у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также на покупку игрового оборудования для Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие» в Новосибирске.

Организаторами выступают благотворительный фонд «Созвездие сердец» и РФСО «Локомотив». Генеральный партнер мероприятия – ОАО «РЖД».