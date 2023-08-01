Мэрия Новосибирска за 2 месяца не начала исправлять непригодный для использования пандус

Пандус в центре Новосибирска не начали исправлять за 2 месяца после прокурорской проверки.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о состоянии ненормативного пандуса в Заельцовском районе Новосибирска.

В начале июля прокуратура Новосибирска подала в суд на мэрию города из-за того, что пандус жилого дома не подходит для того, чтобы им самостоятельно пользовался проживающий в доме ребёнок-инвалид. С тех пор ничего не изменилось.

Следователи СУ СКР по региону начали проверку.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки, принятом по ее итогам решении, а также о мерах к разрешению озвученной ситуации», — сообщили в пресс-службе СКР.

Ход и результаты проверки, а также действия следственного комитета по Новосибирской области будет контролировать центральный аппарат СКР.