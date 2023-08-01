Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» начал продавать абонементы на матчи

В Новосибирске стартовала продажа абонементов на матчи хоккейной «Сибири».

1 августа в Новосибирске стартовала продажа абонементов на хоккейные матчи клуба «Сибирь». До этого дня купить пропуск на все матчи сезона могли только обладатели прошлогодних абонементов.

«Подписка» на все матчи сезона 2023/24, включая первый раунд плей-офф, обойдется в 13 900 рублей. Купить её можно на сайте хоккейного клуба или в кассах стадиона «Сибирь» на улице Бориса Богаткова с 10:00 до 20:00 в рабочие дни и до 17:00 в выходные и по праздникам.

Пресс-служба «Сибири» сообщает, что количество игр в сезоне значительно выросло. Из-за этого выросла и стоимость абонемента — но он всё еще намного дешевле, чем покупка всех билетов по отдельности.

Абонемент болельщика также можно купить в рассрочку: половину стоимости внести сразу, оставшуюся половину до 24 ноября 2023 года.

Открытие «Сибирь-Арены» запланировано на 13 августа, а первый домашний матч «Сибири» состоится 7 сентября с командой «Барыс» из Астаны.