Россияне определили идеальную продолжительность отпуска

По мнению россиян, отпуск должен длиться больше 28 дней.

Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, что 25% россиян хотели бы отдыхать в отпуске больше 28 дней. Лишь 3% респондентов считают, что для идеального отпуска достаточно 10 дней, пишет RT.

По словам 14% участников опроса, чтобы полноценно отдохнуть, нужно две недели, каждому пятому (21%) — три недели, а 28% опрошенных — четыре.

В исследовании отмечается, что короткого отдыха хватает респондентам в возрасте до 34 лет. При этом четыре недели чаще требуется старшему поколению.

Напомним, россияне потратят на поездку в такси на 25% больше, чем год назад.