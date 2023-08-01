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вчера 21:55
общество

Сургутские врачи сохранили зрение пациенту с осколочным ранением

Freepik, authors: FG Trade

Врачи удалили из глаза пациента метталический осколок.

Врачи Сургутской окружной клинической больницы сохранили зрение 56-летнему Валерию Леонгардту из Тюменской области, которому попал в глаз металлический осколок, сообщает ugra-news.

Пациент едва не лишился глаза во время рабочей смены. Мужчина видел травмированным глазом только свет. Его экстренно доставили в больницу, врачи сделали операцию.

Зрение и глазное яблоко удалось сохранить. Спустя время пациент восстановился.

Напомним, в Новосибирске врачи спасли первого малыша с аневризмой.

#врач #спасение #глаза #зрение
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Дарья Бочкун
журналист

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