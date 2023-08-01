Названы два района Новосибирска, где чаще всего кусают клещи

В 2023 году в больницы Новосибирской области поступает на 7,2% больше обращений после укуса клеща.

За первую половину 2023 года в больницы Новосибирской области поступило более 12 тысяч обращений после укуса клеща. Это на 7,2% больше, чем в 2022 году, и на 8% больше, чем в 2018-2021 годах. Об этом сообщили в «РБК Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Наибольшее количество укусов в регионе зарегистрировано в Новосибирском районе (71), Искитимском (61), Мошковском (50), а также в Советском (14) и Заельцовском (5) районах Новосибирска.

С одной стороны, на это повлияло снятие антиковидных ограничений: население региона стало чаще отдыхать на природе, и из-за этого их стали чаще кусать клещи. С другой стороны, жители Новосибирской области могут чаще обращаться в больницу после укусов, что говорит о повышении эффективности системы здравоохранения.

Показатель обращений после укуса — 433,3 человека на 100 тысяч населения. Клещевой боррелиоз зафиксировали у 39 человек. Это в 2 раза меньше, чем за первые полгода 2022 года. Уменьшилось и количество случаев брюшного тифа с 66 по 56.

Ранее Лариса Позднякова объяснила, как проявляется клещевой энцефалит. Врач-инфекционист подчёркивает, что первые симптомы клещевого энцефалита похожи на любые другие острые инфекционные заболевания.