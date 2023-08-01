В Новосибирске девушка на электросамокате сбила 10-летнего ребёнка на тротуаре

В Новосибирске 10-летнюю девочку госпитализировали после ДТП с электросамокатом.

В Калининском районе Новосибирска, 1 августа, 19-летняя девушка на электросамокате сбила 10-летнего ребёнка на тротуаре. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Инцидент случился днем на улице Танковой. Девушка ехала по тротуару на арендованном электросамокате и совершила наезд на ребенка. После столкновения девочку 2013 года рождения с травмами доставили в лечебное учреждение. Подробности о характере полученных травм не сообщаются.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

Как ранее писал Сиб.фм, депутат Панфёров потребовал от мэрии запретить электросамокаты в Новосибирске.